Між Росією та Україною відбувся обмін тілами: повернули 37 загиблих оборонців «Азовсталі»





Про це



Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.



З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі.



Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.



Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою «50 на 50».Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставинЗ 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі.Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.Нагадаємо, вперше такий обмін провели 4 червня.

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