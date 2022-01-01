Між Росією та Україною відбувся обмін тілами: повернули 37 загиблих оборонців «Азовсталі»
Сьогодні, 15:22
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою «50 на 50».
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі.
Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
Нагадаємо, вперше такий обмін провели 4 червня.
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Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі.
Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
Нагадаємо, вперше такий обмін провели 4 червня.
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Коментарі 2
Аостальнi 13 не героiчнi?
А остальнi 13 не героiчнi?
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