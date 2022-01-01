Між Росією та Україною відбувся обмін тілами: повернули 37 загиблих оборонців «Азовсталі»

Між Росією та Україною відбувся обмін тілами: повернули 37 загиблих оборонців «Азовсталі»
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою «50 на 50».

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі.

Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Нагадаємо, вперше такий обмін провели 4 червня.

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Теги: обмін тілами, Росія, Україна
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