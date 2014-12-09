Спецслужби РФ шлють українським військовим погрози в месенджери





Про це



Повідомлення містять заклики зрадити присягу, скласти зброю, здатися в полон або перейти на бік ворога. Їх розсилають через SMS та месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сигнал» або «Ватсап».



Як зазначили в Генштабі, посилюються загрози персональними даними: прізвище та ім'я, код платника податків, місце реєстрації та іноді дані про чисельність та склад сім'ї.



«У тексті загроз йдеться про нібито точну установку місця знаходження особи, якій надійшло зазначене повідомлення; вказується, що, у разі продовження служби, за місцями проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів», – розповідає Генштаб.



Наголошується, що такого типу загрози насамперед спрямовані на те, щоб дестабілізувати морально-психологічний клімат у ЗСУ, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.



Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо).



«Таким чином, не викликає сумнівів, що відправлені загрози є звичайними маніпуляціями людської психікою. Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – «точного ракетного обстрілу» або «ми тебе знайдемо», – додали у Генштабі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські спецслужби намагаються залякати українських військових, розсилаючи на їхні особисті телефонні номери повідомлення із погрозами. Це один із видів психологічної атаки з боку ворога.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 8 червня.Повідомлення містять заклики зрадити присягу, скласти зброю, здатися в полон або перейти на бік ворога. Їх розсилають через SMS та месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сигнал» або «Ватсап».Як зазначили в Генштабі, посилюються загрози персональними даними: прізвище та ім'я, код платника податків, місце реєстрації та іноді дані про чисельність та склад сім'ї.«У тексті загроз йдеться про нібито точну установку місця знаходження особи, якій надійшло зазначене повідомлення; вказується, що, у разі продовження служби, за місцями проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів», – розповідає Генштаб.Наголошується, що такого типу загрози насамперед спрямовані на те, щоб дестабілізувати морально-психологічний клімат у ЗСУ, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо).«Таким чином, не викликає сумнівів, що відправлені загрози є звичайними маніпуляціями людської психікою. Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – «точного ракетного обстрілу» або «ми тебе знайдемо», – додали у Генштабі.

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