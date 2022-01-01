Як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни: пояснення від МОЗ
Сьогодні, 14:26
Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни із Росією.
У цих випадках родичам таких осіб МОЗ рекомендує разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.
Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.
Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.
Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.
Експертиза проводиться безоплатно.
Де відбирають біологічні зразки?
Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.
Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.
У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.
Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.
Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.
Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.
Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.
Тоді інформацію повідомляють родичам.
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У цих випадках родичам таких осіб МОЗ рекомендує разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.
Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.
Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.
Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.
Експертиза проводиться безоплатно.
Де відбирають біологічні зразки?
Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.
Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.
У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.
Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.
Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.
Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.
Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.
Тоді інформацію повідомляють родичам.
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