Як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни: пояснення від МОЗ





У цих випадках родичам таких осіб МОЗ



Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.



Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.



Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.



Експертиза проводиться безоплатно.



Де відбирають біологічні зразки?



Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.



Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.



У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.



Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.



Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.



Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.



Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.



Тоді інформацію повідомляють родичам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни із Росією.У цих випадках родичам таких осіб МОЗ рекомендує разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.Експертиза проводиться безоплатно.Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.Тоді інформацію повідомляють родичам.

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