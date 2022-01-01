Як в Україні змінився ринок праці через війну

Як в Україні змінився ринок праці через війну
В Україні у травні на ринку праці спостерігалася велика конкуренція на отримання роботи та незначне зменшення заробітної плати.

Про це 8 червня в ефірі телемарафону повідомив керівник сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно, пише ТСН.

"Це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу та менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій у цьому сегменті", - сказав він та назвав найпопулярніші вакансії, серед яких: водії, бухгалтери, кухарі, керівники, касири та офіс-менеджери.

Окрім цього, Міхно зазначив, що спостерігається зростання галузі робітничих спеціальностей будівельників, але в топ вони поки не вийшли.

Щодо заробітних плат, то вони, за словами керівника сайту з пошуку роботи, наразі показують незначну зміну в бік зменшення, десь в рамках 10%, з точки зору вакансій та резюме. До того ж, спостерігається надзвичайна конкуренція на отримання роботи.

"Якщо наприклад до війни одна вакансія набирала до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу значно зросла, і ті, хто шукають роботу, повинні розуміти, що відправити один, два, три відгуки на вакансію цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально відгукуватися і шукати далі. Вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко. Те, що може зробити шукач роботи, – це максимально активно на них відгукуватися", - наголосив Міхно.

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Теги: ринок праці, війна, Україна
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