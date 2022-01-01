Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Волинянин незаконно зрубав дуби у на території природно-заповідного фонду : йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 20-річному жителю селища Цумань повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно- заповідного фонду та перевезенні незаконно зрубаних дерев (ч.3 ст. 246 КК
України).
Слідство встановило, що уночі 3 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою два дуби у лісовому заказнику «Мощаницький» в межах Ківерцівського лісового господарства, порізав їх на колоди та позашляховиком без номерних знаків вивіз із лісу.
Протиправні дії волинянина були викриті працівниками лісової охорони. На позашляховик, незаконно зрубану деревину та бензопилу накладений арешт.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 20-річному жителю селища Цумань повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно- заповідного фонду та перевезенні незаконно зрубаних дерев (ч.3 ст. 246 КК
України).
Слідство встановило, що уночі 3 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою два дуби у лісовому заказнику «Мощаницький» в межах Ківерцівського лісового господарства, порізав їх на колоди та позашляховиком без номерних знаків вивіз із лісу.
Протиправні дії волинянина були викриті працівниками лісової охорони. На позашляховик, незаконно зрубану деревину та бензопилу накладений арешт.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном
Сьогодні, 12:49
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:23
«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни.
Сьогодні, 12:05
Медіа