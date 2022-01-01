Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО

Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО
Волинянин незаконно зрубав дуби у на території природно-заповідного фонду : йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 20-річному жителю селища Цумань повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно- заповідного фонду та перевезенні незаконно зрубаних дерев (ч.3 ст. 246 КК
України).

Слідство встановило, що уночі 3 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою два дуби у лісовому заказнику «Мощаницький» в межах Ківерцівського лісового господарства, порізав їх на колоди та позашляховиком без номерних знаків вивіз із лісу.
Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО

Протиправні дії волинянина були викриті працівниками лісової охорони. На позашляховик, незаконно зрубану деревину та бензопилу накладений арешт.
Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО

Триває досудове розслідування.
Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО
Волинянин незаконно зрубав дуби на території лісового заказника. ФОТО


Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, дуби, прокуратура
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