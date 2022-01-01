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Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО

Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО
Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".

Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають, пише УНІАН.

"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.

Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".

"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.

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Теги: Росія, Україна, війна
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