Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".
Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають, пише УНІАН.
"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.
Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".
"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.
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Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають, пише УНІАН.
"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.
Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".
"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.
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