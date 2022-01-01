Артилерія ЗСУ знищила склад РФ з «Градами». ВІДЕО





Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають, пише



"Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.



На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.



Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради".



"Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські артилеристи знищили склад боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".Вдалу операцію зі знищення ворожих боєприпасів та РСЗВ здійснили у тісній взаємодії аеророзвідки та артилерії. Локацію не зазначають, пише УНІАН "Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та "Градами", - йдеться у повідомленні.На кадрах видно, що окупанти облаштували склад з БК та РСЗВ у величезних ангарах. Вирахувати їх важко навіть з повітря. Однак українським воїнам це вдалося.Артилерія завдала кілька нищівних ударів по ангарах. Здетонували боєприпаси та "Гради"."Ласкаво просимо до пекла", - зазначили воїни у відео.

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