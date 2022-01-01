У мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку не всім відновили постачання води

У мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку не всім відновили постачання води
З 17 травня до 7 червня тривав профілактичний ремонт котелень в мікрорайоні ЛПЗ. 8 червня гаряче водопостачання відновили, але не усім споживачам.

Про це розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков, пише Суспільне.

Наразі ще тривають ремонтні роботи на мережі.

Зі слів Антона Безносикова, відновили роботу котельня на вул. Боженка, 32 та центральні теплові пункти на вулиці Грабовського, 7д, 9г, 11в, вулиці Бенделіані, 1е та бульварі Дружби Народів, 8а.

Не відновили послугу з постачання гарячої води від ЦТП на вулиці Даньшина, 10б, вулиці Станіславського, 50в, вулиці Гнідавська, 65а та бульварі Дружби Народів, 15б.

"Це пов’язано з виконанням робіт із заміни аварійної ділянки теплової мережі", — каже речник тепловиків. Орієнтовний час завершення зварювальних робіт на цій ділянці та відновлення гарячого водопостачання – п’ятниця, 10 червня.

Окрім того, роботи із заміни аварійної ділянки мережі тривають і на бульварі Дружби Народів, 4, де без гарячої води до завершення робіт із заміни зношених сталевих труб залишається гуртожиток на бульварі Дружби Народів, 4-4а. Завершити роботи на ділянці та відновити послугу з постачання гарячої води планують впродовж наступного тижня.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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