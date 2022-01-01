Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном

Зателефонувати на номер 0 800 213 103 — це простий та зручний спосіб отримати безоплатну правову допомогу, особливо для тих людей, котрі не мають змоги відвідати бюро або скористатися інтернетом.Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.Юристи, що працюють у контакт-центрі системи БПД, роз’яснять:- Як відновити втрачені документи- Як виплачується пенсія та соціальна допомога- Як отримати компенсацію за оренду житла- або проконсультують з будь-яких інших правових питань.Дзвінки на номер 0 800 213 103 безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.