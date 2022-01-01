Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном

Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном
Зателефонувати на номер 0 800 213 103 — це простий та зручний спосіб отримати безоплатну правову допомогу, особливо для тих людей, котрі не мають змоги відвідати бюро або скористатися інтернетом.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

Юристи, що працюють у контакт-центрі системи БПД, роз’яснять:

- Як відновити втрачені документи
- Як виплачується пенсія та соціальна допомога
- Як отримати компенсацію за оренду житла
- або проконсультують з будь-яких інших правових питань.

Дзвінки на номер 0 800 213 103 безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.

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Теги: безоплатна правова допомога, Волинь
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