Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном
Сьогодні, 12:49
Зателефонувати на номер 0 800 213 103 — це простий та зручний спосіб отримати безоплатну правову допомогу, особливо для тих людей, котрі не мають змоги відвідати бюро або скористатися інтернетом.
Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Юристи, що працюють у контакт-центрі системи БПД, роз’яснять:
- Як відновити втрачені документи
- Як виплачується пенсія та соціальна допомога
- Як отримати компенсацію за оренду житла
- або проконсультують з будь-яких інших правових питань.
Дзвінки на номер 0 800 213 103 безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.
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Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Юристи, що працюють у контакт-центрі системи БПД, роз’яснять:
- Як відновити втрачені документи
- Як виплачується пенсія та соціальна допомога
- Як отримати компенсацію за оренду житла
- або проконсультують з будь-яких інших правових питань.
Дзвінки на номер 0 800 213 103 безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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