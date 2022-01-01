У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Вчора, 7 червня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одному з найдовших проспектів Луцька.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Патрульні, які прибули на місце автопригоди, встановили, що водій Opel Astra порушив пункти 16.6 ПДР України та здійснив зіткнення з транспортним засобом Ford Mondeo.

На щастя, ніхто не травмувався і не потребував медичної допомоги, однак автівки зазнали механічних пошкоджень.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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