У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі





Про це повідомляє патрульна поліція Волині.



Патрульні, які прибули на місце автопригоди, встановили, що водій Opel Astra порушив пункти 16.6 ПДР України та здійснив зіткнення з транспортним засобом Ford Mondeo.



На щастя, ніхто не травмувався і не потребував медичної допомоги, однак автівки зазнали механічних пошкоджень.



На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 7 червня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одному з найдовших проспектів Луцька.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні, які прибули на місце автопригоди, встановили, що водій Opel Astra порушив пункти 16.6 ПДР України та здійснив зіткнення з транспортним засобом Ford Mondeo.На щастя, ніхто не травмувався і не потребував медичної допомоги, однак автівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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