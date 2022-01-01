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«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни.

«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни.
В перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати.

Про це повідомляють у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення: «У нас народу менше 100 людей залишилось».

Росіянин скаржиться на погане забезпечення: «Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників.

Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни «підвернули ноги та поїхали додому».

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Теги: Росія, Україна, війна
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