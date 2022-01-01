На Волині судитимуть фармацевтку, яка незаконно продала наркотичні засоби

На Волині судитимуть фармацевтку, яка незаконно продала наркотичні засоби
Волинського фармацевта обвинувачують у порушенні правил відпуску наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення фармацевтом однієї з аптек в обласному центрі Волині встановлених правил відпуску наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).

Слідство встановило, що 26 січня 2022 року жінка незаконно продала клієнту 50 таблеток медичного препарату з умістом наркотичного засобу та психотропної речовини, порушивши встановлені норми відпуску таких ліків.

За свої дії фармацевт, яка щиро розкаялась у скоєному та активно сприяла розкриттю злочину, відповість перед судом.

Зауважимо, що за порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів санкцією ч.1 ст.320 КК України передбачено покарання від штрафу в розмірі до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років


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Теги: фармацевт, Волинь, суд
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