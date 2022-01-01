На Волині судитимуть фармацевтку, яка незаконно продала наркотичні засоби
Сьогодні, 12:30
Волинського фармацевта обвинувачують у порушенні правил відпуску наркотичних засобів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення фармацевтом однієї з аптек в обласному центрі Волині встановлених правил відпуску наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).
Слідство встановило, що 26 січня 2022 року жінка незаконно продала клієнту 50 таблеток медичного препарату з умістом наркотичного засобу та психотропної речовини, порушивши встановлені норми відпуску таких ліків.
За свої дії фармацевт, яка щиро розкаялась у скоєному та активно сприяла розкриттю злочину, відповість перед судом.
Зауважимо, що за порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів санкцією ч.1 ст.320 КК України передбачено покарання від штрафу в розмірі до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення фармацевтом однієї з аптек в обласному центрі Волині встановлених правил відпуску наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).
Слідство встановило, що 26 січня 2022 року жінка незаконно продала клієнту 50 таблеток медичного препарату з умістом наркотичного засобу та психотропної речовини, порушивши встановлені норми відпуску таких ліків.
За свої дії фармацевт, яка щиро розкаялась у скоєному та активно сприяла розкриттю злочину, відповість перед судом.
Зауважимо, що за порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів санкцією ч.1 ст.320 КК України передбачено покарання від штрафу в розмірі до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як волинянам отримати безоплатну правову допомогу за телефоном
Сьогодні, 12:49
На Волині судитимуть фармацевтку, яка незаконно продала наркотичні засоби
Сьогодні, 12:30
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 12:23
«Підвернули ноги та поїхали додому», – дружина окупанта радить, як краще втекти з війни.
Сьогодні, 12:05
Медіа