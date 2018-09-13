У місті на Волині чоловік пограбував неповнолітнього

У місті на Волині чоловік пограбував неповнолітнього
Співробітники поліції Нововолинська викрили двох громадян у вчиненні шахрайств.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Учора до поліції звернулася 34-річна мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що ошукали її неповнолітнього сина. Напередодні увечері візуально знайомий чоловік попросив у хлопця телефон, аби здійснити дзвінок, та заволодів ним.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 34-річний мешканець Благодатного.

Цього ж дня до правоохоронців надійшло повідомлення від співробітниці одного із закладів харчування міста про те, що невідомий чоловік зробив замовлення на суму близько 500 грн та, не розрахувавшись, залишив кафе. Завдяки відео з камер спостереження особу правопорушника вдалося оперативно встановити, це – раніше судимий 29-річний місцевий житель.

За обома фактами відомості зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, пограбування, неповнолітній, Нововолинськ
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