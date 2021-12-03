Чи будуть цьогоріч вихідними днями Трійця та День Конституції
Сьогодні, 11:40
У 2022 року на Трійцю святковим буде тільки один день - неділя 12 червня.
Про це інформують в Управлінні Держпраці.
Нагадаємо, що згідно з вимогами КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Однак статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
Тому 13 червня є звичайними робочим днем, робота в який оплачується у звичайному порядку (під час воєнного стану).
Те саме стосується ще одного святкового дня — Дня Конституції, який відзначається у вівторок, 28 червня. Цей день теж буде робочим.
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Про це інформують в Управлінні Держпраці.
Нагадаємо, що згідно з вимогами КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Однак статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
Тому 13 червня є звичайними робочим днем, робота в який оплачується у звичайному порядку (під час воєнного стану).
Те саме стосується ще одного святкового дня — Дня Конституції, який відзначається у вівторок, 28 червня. Цей день теж буде робочим.
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