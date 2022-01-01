За добу Росія обстріляла на Сході 17 населених пунктів: 3 людей загинули
Сьогодні, 11:28
Збройні сили РФ за добу 7 червня обстріляли 17 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Унаслідок обстрілів загинуло троє цивільних, а ще восьмеро отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні Угруповання об'єднаних сил.
За минулу добу, 7 червня, російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Обстрілів зазнали: Авдіївка, Миколаївка, Курахове, Нью-Йорк, Очеретине, Ласточкине, Слов'янськ (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка (Луганська обл.). Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільні особи, 8 людей поранено.
Також у зведенні стверджується, що під час рятувальних та пошукових робіт на території зруйнованого 5 червня Новокраматорського машинобудівного заводу було виявлено тіла сімох загиблих.
За добу зруйновано і пошкоджено 73 цивільних об’єкти. Серед них: 4 багатоквартирні і 57 приватних житлових будинків, загальноосвітня школа, дитячий садок, будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу, приміщення казначейства, гуртожиток, птахофабрика, торгівельні павільйони центрального ринку, три магазини, автомобілі, лінії електропередач, господарські споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у зведенні Угруповання об'єднаних сил.
За минулу добу, 7 червня, російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Обстрілів зазнали: Авдіївка, Миколаївка, Курахове, Нью-Йорк, Очеретине, Ласточкине, Слов'янськ (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка (Луганська обл.). Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільні особи, 8 людей поранено.
Також у зведенні стверджується, що під час рятувальних та пошукових робіт на території зруйнованого 5 червня Новокраматорського машинобудівного заводу було виявлено тіла сімох загиблих.
За добу зруйновано і пошкоджено 73 цивільних об’єкти. Серед них: 4 багатоквартирні і 57 приватних житлових будинків, загальноосвітня школа, дитячий садок, будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу, приміщення казначейства, гуртожиток, птахофабрика, торгівельні павільйони центрального ринку, три магазини, автомобілі, лінії електропередач, господарські споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині чоловік пограбував неповнолітнього
Сьогодні, 11:44
Чи будуть цьогоріч вихідними днями Трійця та День Конституції
Сьогодні, 11:40
За добу Росія обстріляла на Сході 17 населених пунктів: 3 людей загинули
Сьогодні, 11:28
Розповіли, коли чоловіків зможуть випустити з України
Сьогодні, 11:18
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Медіа