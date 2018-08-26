Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО





Про це повідомляють на



Високими відомчими відзнаками воїнів, які впевнено знищують зло, нагородив заступник командувача угруповання Об’єднаних сил полковник Євгеній Коваленко.



Командир 14 ОМБр імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав своїх побратимів, подякував за службу, побажав кожному з них живим та здоровим повернутися додому.



"Починаючи з 2014 року і до сьогодні в нас на всіх одна мета – вибити ворога з української землі. Ми успішно це робимо, і, я впевнений, знищимо нечисть, яка зазіхнула на Україну, на нашу свободу і майбутнє. Дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - сказав він.



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