Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО

Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

Високими відомчими відзнаками воїнів, які впевнено знищують зло, нагородив заступник командувача угруповання Об’єднаних сил полковник Євгеній Коваленко.

Командир 14 ОМБр імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко привітав своїх побратимів, подякував за службу, побажав кожному з них живим та здоровим повернутися додому.

"Починаючи з 2014 року і до сьогодні в нас на всіх одна мета – вибити ворога з української землі. Ми успішно це робимо, і, я впевнений, знищимо нечисть, яка зазіхнула на Україну, на нашу свободу і майбутнє. Дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - сказав він.
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО

Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБр отримали високі відзнаки на передовій. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, високі відзнаки, передова
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