Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця

Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця
Потайки від рідних, у колі побратимів: у Луцьку одружився нацгвардієць.

Про це повідомляють на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Микола та Олена познайомилися у соцмережах. Разом працювали у Києві. Та з початком повномасштабної війни доля розвела закоханих: Микола мобілізувався до Нацгвардії у Луцьку, Олена лишилася у столиці. Однак ні війна, ні відстань не стали на заваді справжньому коханню. Кілька місяців спілкування в режимі онлайн і ось – уже весілля.

«А чого тягнути? Ми кохаємо одне одного, хочемо бути разом», - кажуть закохані.

Підтримати наречених та привітати їх зі створенням сім’ї прийшли побратими-гвардійці, з якими Микола несе спільно службу задля оборони рідної держави. А ось рідним про своє рішення вирішили одразу не казати: хотіли зробити сюрприз.
Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця

"Щиро вітаємо молодят і бажаємо, щоб доля дарувала їм лише приємні сюрпризи, довгих, щасливих літ подружнього життя у мирній Україні", - зичать у військовій частині.

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Теги: Волинь, Луцьк, одруження, війна
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