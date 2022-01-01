В Україні арештували активи компанії, якою володіли особи з оточення Путіна





Про це



Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.



Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. «Л/ДНР».



А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «єдина Росія». До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил РФ.



Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт.



Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:



▪️ 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

▪️ рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

▪️ 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

▪️ ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).



Викриття та документування відбувалося під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення Путіна.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. «Л/ДНР».А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «єдина Росія». До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил РФ.Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт.Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд. грн:▪️ 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;▪️ рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;▪️ 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.Це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)▪️ ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).Викриття та документування відбувалося під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

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