На двох пляжах Луцька перевірили якість води: які результати
Сьогодні, 09:29
На двох пляжах Луцька, де раніше міська рада дозволила відпочинок, перевірили якість води на відповідність гігієнічним нормам.
Про це розповіла Суспільному завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова.
Йдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.
Зі слів фахівчині, порушень норм у зразках води, які на пляжах відібрали 25 травня, не виявили. "Водичка в епідеміологічному плані безпечна, тобто купатися можна", – зазначила Оксана Колобкова.
Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня, зі слів завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб, власники пляжів до кінця сезону зобов'язані ще двічі досліджувати якість води.
Суспільне побувало на пляжі в Теремнівських ставках. Як розповів один з працівників рятувального посту Ярослав Ковець, в будні дні на пляжі – не людно, хоч вода вже прогрілася до 24 градусів.
"На вихідних та під час свят тут людей дуже багато може бути. Погода дозволяє купатися", – розповів рятувальник. З його слів, крім нього на пляжі чергують ще двоє людей. На посту є аптечка, рятувальні круги, лодка та усе необхідне спорядження.
Як розповіла Оксана Колобкова, фахівці центру контролю та профілактики хвороб також дослідили зразки з річок Турія, Прип'ять, Стир та ще з п'яти озер. Усі показники відповідають гігієнічним нормам.
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Про це розповіла Суспільному завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Колобкова.
Йдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.
Зі слів фахівчині, порушень норм у зразках води, які на пляжах відібрали 25 травня, не виявили. "Водичка в епідеміологічному плані безпечна, тобто купатися можна", – зазначила Оксана Колобкова.
Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня, зі слів завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб, власники пляжів до кінця сезону зобов'язані ще двічі досліджувати якість води.
Суспільне побувало на пляжі в Теремнівських ставках. Як розповів один з працівників рятувального посту Ярослав Ковець, в будні дні на пляжі – не людно, хоч вода вже прогрілася до 24 градусів.
"На вихідних та під час свят тут людей дуже багато може бути. Погода дозволяє купатися", – розповів рятувальник. З його слів, крім нього на пляжі чергують ще двоє людей. На посту є аптечка, рятувальні круги, лодка та усе необхідне спорядження.
Як розповіла Оксана Колобкова, фахівці центру контролю та профілактики хвороб також дослідили зразки з річок Турія, Прип'ять, Стир та ще з п'яти озер. Усі показники відповідають гігієнічним нормам.
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