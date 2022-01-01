На двох пляжах Луцька перевірили якість води: які результати





Про це розповіла Оксана Колобкова.



Йдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.



Зі слів фахівчині, порушень норм у зразках води, які на пляжах відібрали 25 травня, не виявили. "Водичка в епідеміологічному плані безпечна, тобто купатися можна", – зазначила Оксана Колобкова.



Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня, зі слів завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб, власники пляжів до кінця сезону зобов'язані ще двічі досліджувати якість води.



Суспільне побувало на пляжі в Теремнівських ставках. Як розповів один з працівників рятувального посту Ярослав Ковець, в будні дні на пляжі – не людно, хоч вода вже прогрілася до 24 градусів.



"На вихідних та під час свят тут людей дуже багато може бути. Погода дозволяє купатися", – розповів рятувальник. З його слів, крім нього на пляжі чергують ще двоє людей. На посту є аптечка, рятувальні круги, лодка та усе необхідне спорядження.



Як розповіла Оксана Колобкова, фахівці центру контролю та профілактики хвороб також дослідили зразки з річок Турія, Прип'ять, Стир та ще з п'яти озер. Усі показники відповідають гігієнічним нормам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На двох пляжах Луцька, де раніше міська рада дозволила відпочинок, перевірили якість води на відповідність гігієнічним нормам.Про це розповіла Суспільному завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хворобЙдеться про пляж у Центральному парку і на Теремнівських ставках.Зі слів фахівчині, порушень норм у зразках води, які на пляжах відібрали 25 травня, не виявили. "Водичка в епідеміологічному плані безпечна, тобто купатися можна", – зазначила Оксана Колобкова.Купальний сезон у Луцьку стартував 1 червня, зі слів завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб, власники пляжів до кінця сезону зобов'язані ще двічі досліджувати якість води.Суспільне побувало на пляжі в Теремнівських ставках. Як розповів один з працівників рятувального посту Ярослав Ковець, в будні дні на пляжі – не людно, хоч вода вже прогрілася до 24 градусів."На вихідних та під час свят тут людей дуже багато може бути. Погода дозволяє купатися", – розповів рятувальник. З його слів, крім нього на пляжі чергують ще двоє людей. На посту є аптечка, рятувальні круги, лодка та усе необхідне спорядження.Як розповіла Оксана Колобкова, фахівці центру контролю та профілактики хвороб також дослідили зразки з річок Турія, Прип'ять, Стир та ще з п'яти озер. Усі показники відповідають гігієнічним нормам.

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