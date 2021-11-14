На Волині у ДТП постраждав велосипедист

На Волині у ДТП постраждав велосипедист
У Володимир-Волинському районі сталася ДТП: травмований велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Війниця Володимир-Волинського району близько 18:20 лучанин, керуючи автомобілем «MAN», здійснив зіткнення з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Транспортні засоби вилучили.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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