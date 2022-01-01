Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини: пошкоджені шість будинків





Про це



"З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) в напрямку н.п. Середина-Буда (попередньо - з міномету калібру 120 мм та САУ). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться в повідомленні.



За наявною інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків, господарча споруда, авто та лінія електромережі.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 червня, окупанти обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини з території РФ.Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"."З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) в напрямку н.п. Середина-Буда (попередньо - з міномету калібру 120 мм та САУ). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться в повідомленні.За наявною інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків, господарча споруда, авто та лінія електромережі.Нагадаємо, що воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій

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