Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини: пошкоджені шість будинків
Сьогодні, 11:50
Сьогодні, 8 червня, окупанти обстріляли з артилерії прикордоння Сумщини з території РФ.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) в напрямку н.п. Середина-Буда (попередньо - з міномету калібру 120 мм та САУ). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків, господарча споруда, авто та лінія електромережі.
Нагадаємо, що воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій.
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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
"З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) в напрямку н.п. Середина-Буда (попередньо - з міномету калібру 120 мм та САУ). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків, господарча споруда, авто та лінія електромережі.
Нагадаємо, що воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій.
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