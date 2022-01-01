Ще 4 парафії на Волині без священників перейшли до ПЦУ

Ще 4 парафії на Волині без священників перейшли до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл зарахував громади, представники яких звернулися, у Православну церкву України.

Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Після парафіяльних зборів, які переважною більшістю голосів вирішили покинути МП і возз’єднатися з ПЦУ, владика задовольнив ці ухвали і прийняв до складу нашої єпархії такі громади: Святителя Миколая Чудотворця с. Переспа та с. Кременець Рожищанського деканату (Луцький р-н), Святої Трійці с. Матейки Маневицького деканату (Луцький р-н), Апостола Йоана Богослова с. Скулин Ковельського деканату.

Настоятелі цих парафій не підтримали своїх вірян, тому ближчим часом там розпочнуть служіння інші душпастирі.

На 35 парафій збільшилася Волинська єпархія після початку масштабної війни Росії проти України і на 116 – після одержання Томосу про визнання автокефалії нашої церкви.

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Теги: ПЦУ, Волинь
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