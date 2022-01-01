На Луганщині загинув військовий з Луцька
Сьогодні, 14:30
У боях з окупантами загинув лучанин Тарас Томашевич.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Томашевич Тарас Леонідович, 26.06.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.
Молодший сержант Томашевич Тарас Леонідович загинув 01 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Томашевич Тарас Леонідович, 26.06.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.
Молодший сержант Томашевич Тарас Леонідович загинув 01 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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