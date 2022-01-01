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Росіяни відводять війська з Мелітопольського та Василівського районів, але це може бути ротація, — Запорізька ОВА

Росіяни відводять війська з Мелітопольського та Василівського районів, але це може бути ротація, — Запорізька ОВА
Окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району.

Про це повідомив голова Запорізька ОВА Олександр Старух.

По лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогу. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу.

Також Олександр Старух розповів, що окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією. Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона. Крім цього, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає нашим Збройним Силам давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя.

Нагальним питанням залишається робота АЕС і загальна ситуація у місті Енергодар. Як зазначив очільник ЗОВА, станція продовжує працювати, хоча співробітники знаходяться під постійним тиском. Так чи інакше, атомна електростанція залишається українською та дає електроенергію в нашу енергосистему.


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Теги: Росія, Україна, війна
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