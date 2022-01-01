Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО





Про це розповіла Алла Гнатюк.



У закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Вільних місць для поселення в геріатричному пансіонаті наразі немає.



Три місяці у геріатричному пансіонаті проживає Віра Мохань з Київщини.



"Два тижні ми сиділи в підвалі без світла, води, газу, їжі та мороз був 15 градусів. Коли під'їжджали до Києва по дорозі бачили багато вбитих, вони не давали забирати, людей хоронили під заборами, дітей вбивали, возили на кладовище у тачках", — пригадує жінка.



У геріатричному пансіонаті є два підвали, які служать укриттям. Туди під час повітряної тривоги, спускаються мешканці закладу та персонал.



"Сюди ми спускали людей тих, що можуть самі пересуватися, було забезпечено ліжками, теплим одягом, лавками, питною водою, сухими пайками. Мешканці, які не могли пересуватися, вони виходили на коридор на перший поверх", – говорить Алла Гнатюк.



На третьому поверсі поселили 44 постояльці, які переїхали з Коростенського пансіонату. Усім необхідним люди забезпечені, є ковдри, подушки, рушники та постіль, – говорить сестра господиня Оксана Бойцун.



Приїхала в пансіонат до Луцька на тиждень-два, але вийшло на довше, – говорить мешканка пансіонату Людмила Маража. 81-річна жінка разом з донькою та онуками виїхала з Харкова на Волинь 20 березня. Каже: умовами проживання вона задоволена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них пів сотні — переселенці.Про це розповіла Суспільному директорка закладуУ закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Вільних місць для поселення в геріатричному пансіонаті наразі немає.Три місяці у геріатричному пансіонаті проживаєз Київщини."Два тижні ми сиділи в підвалі без світла, води, газу, їжі та мороз був 15 градусів. Коли під'їжджали до Києва по дорозі бачили багато вбитих, вони не давали забирати, людей хоронили під заборами, дітей вбивали, возили на кладовище у тачках", — пригадує жінка.У геріатричному пансіонаті є два підвали, які служать укриттям. Туди під час повітряної тривоги, спускаються мешканці закладу та персонал."Сюди ми спускали людей тих, що можуть самі пересуватися, було забезпечено ліжками, теплим одягом, лавками, питною водою, сухими пайками. Мешканці, які не могли пересуватися, вони виходили на коридор на перший поверх", – говоритьНа третьому поверсі поселили 44 постояльці, які переїхали з Коростенського пансіонату. Усім необхідним люди забезпечені, є ковдри, подушки, рушники та постіль, – говорить сестра господиняПриїхала в пансіонат до Луцька на тиждень-два, але вийшло на довше, – говорить мешканка пансіонату Людмила Маража. 81-річна жінка разом з донькою та онуками виїхала з Харкова на Волинь 20 березня. Каже: умовами проживання вона задоволена.

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