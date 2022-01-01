Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО

Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО
У Луцькому геріатричному пансіонаті зараз проживає 181 людина, з них пів сотні — переселенці.

Про це розповіла Суспільному директорка закладу Алла Гнатюк.

У закладі прихистили мешканців Житомирської та Київської областей. Вільних місць для поселення в геріатричному пансіонаті наразі немає.
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО

Три місяці у геріатричному пансіонаті проживає Віра Мохань з Київщини.

"Два тижні ми сиділи в підвалі без світла, води, газу, їжі та мороз був 15 градусів. Коли під'їжджали до Києва по дорозі бачили багато вбитих, вони не давали забирати, людей хоронили під заборами, дітей вбивали, возили на кладовище у тачках", — пригадує жінка.
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО

У геріатричному пансіонаті є два підвали, які служать укриттям. Туди під час повітряної тривоги, спускаються мешканці закладу та персонал.

"Сюди ми спускали людей тих, що можуть самі пересуватися, було забезпечено ліжками, теплим одягом, лавками, питною водою, сухими пайками. Мешканці, які не могли пересуватися, вони виходили на коридор на перший поверх", – говорить Алла Гнатюк.

На третьому поверсі поселили 44 постояльці, які переїхали з Коростенського пансіонату. Усім необхідним люди забезпечені, є ковдри, подушки, рушники та постіль, – говорить сестра господиня Оксана Бойцун.
Як у геріатричному пансіонаті Луцька прийняли пів сотні пенсіонерів-переселенців. ВІДЕО

Приїхала в пансіонат до Луцька на тиждень-два, але вийшло на довше, – говорить мешканка пансіонату Людмила Маража. 81-річна жінка разом з донькою та онуками виїхала з Харкова на Волинь 20 березня. Каже: умовами проживання вона задоволена.


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Теги: Луцьк, геріатричний пансіонат, переселенці
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