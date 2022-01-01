Як розпочнеться в Україні навчальний рік 1 вересня

Як розпочнеться в Україні навчальний рік 1 вересня
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня в режимі офлайн.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко передає УНН.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, - сказав Вітренко.

Він додав, що дітям "слід готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

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Теги: навчальний рік, школи, навчання, війна, Україна
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Коментарі 1
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Він просто фантазер
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