Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою
Сьогодні, 13:05
Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто, знести цей напис і встановити російськомовний.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Міськрада Маріуполя показала відео, на якому окупанти говорять про демонтаж напису.
"Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста", – сказав чоловік російською мовою.
Українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", нинішній напис пофарбований у кольори прапора України.
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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Міськрада Маріуполя показала відео, на якому окупанти говорять про демонтаж напису.
"Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста", – сказав чоловік російською мовою.
Українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", нинішній напис пофарбований у кольори прапора України.
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