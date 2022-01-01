Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою

Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою
Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто, знести цей напис і встановити російськомовний.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Міськрада Маріуполя показала відео, на якому окупанти говорять про демонтаж напису.

"Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста", – сказав чоловік російською мовою.

Українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", нинішній напис пофарбований у кольори прапора України.


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Теги: росіяни, демонтували, знак, Маріуполь
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