За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов

Олександр Єфімов з Каменя-Каширського.



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7, 8, 9 червня оголошені днями жалоби на всій території Камінь-Каширського району. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю Олександра Єфімова – жителя м. Камінь-Каширський. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.



«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 7 червня.



«На жаль, ранок доводиться починати із сумних новин – у боротьбі з російськими окупантами загинув ще один житель нашого району. Боляче усвідомлювати жорстоку реальність. Вічна пам'ять Герою!», - повідомила Ольга Ващук.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинувз Каменя-Каширського.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.7, 8, 9 червня оголошені днями жалоби на всій території Камінь-Каширського району. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністраціїу зв'язку із загибеллю Олександра Єфімова – жителя м. Камінь-Каширський. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 7 червня.«На жаль, ранок доводиться починати із сумних новин – у боротьбі з російськими окупантами загинув ще один житель нашого району. Боляче усвідомлювати жорстоку реальність. Вічна пам'ять Герою!», - повідомила Ольга Ващук.

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