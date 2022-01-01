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За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов

За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов
У бою з окупантами загинув Олександр Єфімов з Каменя-Каширського.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

7, 8, 9 червня оголошені днями жалоби на всій території Камінь-Каширського району. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю Олександра Єфімова – жителя м. Камінь-Каширський. Воїн мужньо боровся за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 7 червня.

«На жаль, ранок доводиться починати із сумних новин – у боротьбі з російськими окупантами загинув ще один житель нашого району. Боляче усвідомлювати жорстоку реальність. Вічна пам'ять Герою!», - повідомила Ольга Ващук.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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