У Зеленського назвали три важливих кроки, щоб запобігти голоду у світі





Про це повідомляє пише керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на



"Росія блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну", - написав Єрмак.



Зараз, як зауважує керівник ОП, необхідно зробити кілька важливих кроків:



- Забезпечити військові конвої для наших танкерів, щоб вивезти зерно з портів.



- Оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго - це пріоритет.



- Зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани рф просуватися далі і вибити їх з нашої землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Продовольча криза створюється Росією штучно, тому цивілізований світ має зробити декілька конкретних кроків, щоб запобігти голоду. Йдеться про конвої для супроводу українського зерна, санкції та зброю.Про це повідомляє пише керівник Офісу Президентана сторінці в Telegram."Росія блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну", - написав Єрмак.Зараз, як зауважує керівник ОП, необхідно зробити кілька важливих кроків:- Забезпечити військові конвої для наших танкерів, щоб вивезти зерно з портів.- Оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго - це пріоритет.- Зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани рф просуватися далі і вибити їх з нашої землі.

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