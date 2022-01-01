Прикордонник з Рівненщини передавав РФ інформацію про українських військових
Сьогодні, 13:00
Працівника прикордонної служби з Рівненщини підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді.
Слідством встановлено, що чоловік, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербованим і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта.
Зокрема, він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках чоловік передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їх подальшої ліквідації.
Викрити чоловіка вдалось завдяки скоординованій роботі з Управлінням СБУ в Рівненській області, яке і проводить досудове розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області.
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді.
Слідством встановлено, що чоловік, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербованим і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта.
Зокрема, він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках чоловік передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їх подальшої ліквідації.
Викрити чоловіка вдалось завдяки скоординованій роботі з Управлінням СБУ в Рівненській області, яке і проводить досудове розслідування.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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