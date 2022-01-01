«Більшість самі відмовляються і намагаються втекти через кордон в Росію», – перехоплена розмова окупантів





Про це



Пояснює, що офіційно є тільки два варіанти: або замінювати особовий склад будуть тільки частково, або ж взагалі залишать ще на три місяці, а можливо й довше. Між тим, йому відверто страшно воювати далі через постійні обстріли та загрозу життю. Військовим не надають навіть відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернеться: «Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть». За словами військового, в самій Калінінградській області зараз йде укріплення кордону, оскільки там бояться нападу з боку Польщі.



Окупант згадує, як потрапив на територію України: «Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля «на Чехова» (полігон в підмосков’ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, імовірно, разом з ним підемо в наступ в сторону Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію».



Росіянин пояснює, що у нього та його співслужбовців готовий план втечі: «Зараз 10 людей та «Урал» готується, типу на поготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в «Уралі» вискочити і їхати в бік Білгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з Калінінграду скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають навіть відпустки. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі знаходитись в зоні бойових дій.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Пояснює, що офіційно є тільки два варіанти: або замінювати особовий склад будуть тільки частково, або ж взагалі залишать ще на три місяці, а можливо й довше. Між тим, йому відверто страшно воювати далі через постійні обстріли та загрозу життю. Військовим не надають навіть відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернеться: «Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть». За словами військового, в самій Калінінградській області зараз йде укріплення кордону, оскільки там бояться нападу з боку Польщі.Окупант згадує, як потрапив на територію України: «Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля «на Чехова» (полігон в підмосков’ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, імовірно, разом з ним підемо в наступ в сторону Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію».Росіянин пояснює, що у нього та його співслужбовців готовий план втечі: «Зараз 10 людей та «Урал» готується, типу на поготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в «Уралі» вискочити і їхати в бік Білгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію