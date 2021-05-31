25-річна лучанка у дворі будинку викрала дитячий візочок





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Крадіжка трапилася серед білого дня у дворі будинку по вулиці Домни Гордіюк. Невідома особа викрала дитячий візочок, належний 42-річній лучанці, вартістю понад 3 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїла 25-річна жителька обласного центру.



За фактом крадіжки, вичиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився учора, 6 червня, у Луцьку. Викрадений візочок правоохоронці вилучили та повернули власниці.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Крадіжка трапилася серед білого дня у дворі будинку по вулиці Домни Гордіюк. Невідома особа викрала дитячий візочок, належний 42-річній лучанці, вартістю понад 3 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїла 25-річна жителька обласного центру.За фактом крадіжки, вичиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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