За минулу добу на Волині розшукали п’ятеро безвісти зниклих людей

За минулу добу на Волині розшукали п’ятеро безвісти зниклих людей
За минулу добу волинські оперативники розшукали п’ятеро безвісти зниклих осіб.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про безвісти зниклих громадян до волинської поліції надійшли від їх родичів, внутрішніх переселенців. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з додаткової правовою кваліфікацією – зниклий безвісти.

Завдяки проведеним оперативно-пошуковим заходам оперативники встановили місця перебування розшукуваних осіб. Усі вони живі та здорові.

Кримінальні провадження будуть закриті у відповідності до ч. 1 ст. 284 Кримінального кодексу України. Мова йде про відсутність кримінального правопорушення.

Довідково, про безвісти зниклих родичів поліцію можна повідомити за посиланням.


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Теги: Волинь, розшук, зниклі безвісти
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