 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук

Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук
Російсько-українська війна забрала життя ще одного волинського захисника Руслана Якобчука з села Поповичі Ковельського району.

Про це повідомили у Голобській громаді.

"На війні із російськими окупантами Голобська громада, на жаль, втратила чергового захисника, мешканця села Поповичі Руслана Якобчука. Зустрінемо його сьогодні живим коридором орієнтовно з 14:00 до 15:00 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі) та проведемо в останню дорогу військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов
Сьогодні, 13:14
Прикордонник з Рівненщини передавав РФ інформацію про українських військових
Сьогодні, 13:00
«Більшість самі відмовляються і намагаються втекти через кордон в Росію», – перехоплена розмова окупантів
Сьогодні, 12:48
Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно
Сьогодні, 11:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу на Волині розшукали п’ятеро безвісти зниклих людей
Сьогодні, 12:16
За добу Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі: є загиблі
Сьогодні, 12:10
Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук
Сьогодні, 12:00
Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно
Сьогодні, 11:49
Родини моряків з крейсера «Москва» примушують мовчати про своїх загиблих родичів, – розвідка
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов
Сьогодні, 13:14
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель 23-річного воїна У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель 23-річного воїна
Сьогодні, 11:19
У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч У боях за вільну Україну загинув волинянин Роман Доскуч
Сьогодні, 09:54
На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук На Луганщині загинув Герой з Волині Петро Гаражджук
Сьогодні, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За Україну загинув волинянин Олександр Єфімов
Сьогодні, 13:14
 0
Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою
Сьогодні, 13:05
 0
Прикордонник з Рівненщини передавав РФ інформацію про українських військових
Сьогодні, 13:00
 0
У Білорусі розпочалися тренування на випадок війни
Сьогодні, 12:54
 0
«Більшість самі відмовляються і намагаються втекти через кордон в Росію», – перехоплена розмова окупантів
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8