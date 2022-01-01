Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук
Сьогодні, 12:00
Російсько-українська війна забрала життя ще одного волинського захисника Руслана Якобчука з села Поповичі Ковельського району.
Про це повідомили у Голобській громаді.
"На війні із російськими окупантами Голобська громада, на жаль, втратила чергового захисника, мешканця села Поповичі Руслана Якобчука. Зустрінемо його сьогодні живим коридором орієнтовно з 14:00 до 15:00 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі) та проведемо в останню дорогу військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Голобській громаді.
"На війні із російськими окупантами Голобська громада, на жаль, втратила чергового захисника, мешканця села Поповичі Руслана Якобчука. Зустрінемо його сьогодні живим коридором орієнтовно з 14:00 до 15:00 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі) та проведемо в останню дорогу військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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