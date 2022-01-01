Захищаючи незалежність України, загинув військовий з Волині Руслан Якобчук

Руслана Якобчука з села Поповичі Ковельського району.



Про це повідомили у



"На війні із російськими окупантами Голобська громада, на жаль, втратила чергового захисника, мешканця села Поповичі Руслана Якобчука. Зустрінемо його сьогодні живим коридором орієнтовно з 14:00 до 15:00 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі) та проведемо в останню дорогу військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна забрала життя ще одного волинського захисниказ села Поповичі Ковельського району.Про це повідомили у Голобській громаді "На війні із російськими окупантами Голобська громада, на жаль, втратила чергового захисника, мешканця села Поповичі Руслана Якобчука. Зустрінемо його сьогодні живим коридором орієнтовно з 14:00 до 15:00 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі) та проведемо в останню дорогу військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

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