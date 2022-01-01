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Родини моряків з крейсера «Москва» примушують мовчати про своїх загиблих родичів, – розвідка

Родини моряків з крейсера «Москва» примушують мовчати про своїх загиблих родичів, – розвідка
Родини моряків з крейсера “Москва” примушують замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері “Москва”, продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

В Севастополі, під час зустрічі командувача чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

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Теги: Росія, Україна, війна
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