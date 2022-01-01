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Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно

Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно
Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно.

Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.

За поданням НСЖУ орденом „За мужність” ІІІ ступеню відповідним указом Президента України нагороджено дев’ятьох медійникі-захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:

Віктора Дударя – журналіста газети "Експрес", Львів/ загинув під час оборони Миколаєва

Сергія Заїковського – публіциста й історика, полк "Азов", загинув на Київщині

Костянтина Кіца – оператора телеканалу "Аверс" Луцьк/ героїчно загинув на Луганщині

Дениса Котенка – працівника прес-служби Міністерства у справах ветеранів України/ полк "Азов", загинув на Київщині

Павла Лі – актора театру і кіно, телеведучого каналу ДОМ/ загинув у боях в Ірпені

Максима Мединського – журналіста і комунікаційника/ загинув біля Харкова

Сергія Пущенка – художника, члена НСЖУ / загинув у бою з диверсантами на Київщині

Євгена Старинця – ексменеджера філії „Суспільне. Черкаси”/ загинув на Луганщині

Олега Якуніна – редактора сайту misto.zp.ua Запоріжжя.
Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно

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Теги: Росія, Україна, війна
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