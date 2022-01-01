Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно





Про це



За поданням НСЖУ орденом „За мужність” ІІІ ступеню відповідним указом Президента України нагороджено дев’ятьох медійникі-захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:



Віктора Дударя – журналіста газети "Експрес", Львів/ загинув під час оборони Миколаєва



Сергія Заїковського – публіциста й історика, полк "Азов", загинув на Київщині



Костянтина Кіца – оператора телеканалу "Аверс" Луцьк/ героїчно загинув на Луганщині



Дениса Котенка – працівника прес-служби Міністерства у справах ветеранів України/ полк "Азов", загинув на Київщині



Павла Лі – актора театру і кіно, телеведучого каналу ДОМ/ загинув у боях в Ірпені



Максима Мединського – журналіста і комунікаційника/ загинув біля Харкова



Сергія Пущенка – художника, члена НСЖУ / загинув у бою з диверсантами на Київщині



Євгена Старинця – ексменеджера філії „Суспільне. Черкаси”/ загинув на Луганщині



Олега Якуніна – редактора сайту misto.zp.ua Запоріжжя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно.Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.За поданням НСЖУ орденом „За мужність” ІІІ ступеню відповідним указом Президента України нагороджено дев’ятьох медійникі-захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:– журналіста газети "Експрес", Львів/ загинув під час оборони Миколаєва– публіциста й історика, полк "Азов", загинув на Київщині– працівника прес-служби Міністерства у справах ветеранів України/ полк "Азов", загинув на Київщині– актора театру і кіно, телеведучого каналу ДОМ/ загинув у боях в Ірпені– журналіста і комунікаційника/ загинув біля Харкова– художника, члена НСЖУ / загинув у бою з диверсантами на Київщині– ексменеджера філії „Суспільне. Черкаси”/ загинув на Луганщині– редактора сайту misto.zp.ua Запоріжжя.

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