Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно
Сьогодні, 11:49
Дев’ятьох журналістів нагородили орденом «За мужність» посмертно.
Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.
За поданням НСЖУ орденом „За мужність” ІІІ ступеню відповідним указом Президента України нагороджено дев’ятьох медійникі-захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:
Віктора Дударя – журналіста газети "Експрес", Львів/ загинув під час оборони Миколаєва
Сергія Заїковського – публіциста й історика, полк "Азов", загинув на Київщині
Костянтина Кіца – оператора телеканалу "Аверс" Луцьк/ героїчно загинув на Луганщині
Дениса Котенка – працівника прес-служби Міністерства у справах ветеранів України/ полк "Азов", загинув на Київщині
Павла Лі – актора театру і кіно, телеведучого каналу ДОМ/ загинув у боях в Ірпені
Максима Мединського – журналіста і комунікаційника/ загинув біля Харкова
Сергія Пущенка – художника, члена НСЖУ / загинув у бою з диверсантами на Київщині
Євгена Старинця – ексменеджера філії „Суспільне. Черкаси”/ загинув на Луганщині
Олега Якуніна – редактора сайту misto.zp.ua Запоріжжя.
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Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України.
За поданням НСЖУ орденом „За мужність” ІІІ ступеню відповідним указом Президента України нагороджено дев’ятьох медійникі-захисників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії:
Віктора Дударя – журналіста газети "Експрес", Львів/ загинув під час оборони Миколаєва
Сергія Заїковського – публіциста й історика, полк "Азов", загинув на Київщині
Костянтина Кіца – оператора телеканалу "Аверс" Луцьк/ героїчно загинув на Луганщині
Дениса Котенка – працівника прес-служби Міністерства у справах ветеранів України/ полк "Азов", загинув на Київщині
Павла Лі – актора театру і кіно, телеведучого каналу ДОМ/ загинув у боях в Ірпені
Максима Мединського – журналіста і комунікаційника/ загинув біля Харкова
Сергія Пущенка – художника, члена НСЖУ / загинув у бою з диверсантами на Київщині
Євгена Старинця – ексменеджера філії „Суспільне. Черкаси”/ загинув на Луганщині
Олега Якуніна – редактора сайту misto.zp.ua Запоріжжя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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