За добу Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі: є загиблі





Про це



Так, окупанти обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Миколаївку, Мар’їнку, Курахове, Нью-Йорк, Орлівку, Піски, Богоявленку, Первомайське, Нетайлове, Георгіївку та Берхівку.



Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів: щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрика, підприємство тощо.



Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, серед вбитих і поранених мирних жителів є діти. За добу правоохоронці задокументували 21 удар росіян.Про це повідомляє Національна поліція України.Так, окупанти обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Миколаївку, Мар’їнку, Курахове, Нью-Йорк, Орлівку, Піски, Богоявленку, Первомайське, Нетайлове, Георгіївку та Берхівку.Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів: щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрика, підприємство тощо.Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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