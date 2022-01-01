За добу Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі: є загиблі
Сьогодні, 12:10
Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, серед вбитих і поранених мирних жителів є діти. За добу правоохоронці задокументували 21 удар росіян.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Так, окупанти обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Миколаївку, Мар’їнку, Курахове, Нью-Йорк, Орлівку, Піски, Богоявленку, Первомайське, Нетайлове, Георгіївку та Берхівку.
Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів: щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрика, підприємство тощо.
Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє Національна поліція України.
Так, окупанти обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Красногорівку, Часів Яр, Миколаївку, Мар’їнку, Курахове, Нью-Йорк, Орлівку, Піски, Богоявленку, Первомайське, Нетайлове, Георгіївку та Берхівку.
Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган". Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів: щонайменше 16 приватних і 7 багатоквартирних будинків, птахофабрика, підприємство тощо.
Зазначається, що поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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