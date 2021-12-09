Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО

Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста присвоїв орден «За мужність» III ступеня посмертно Костянтина Кіца.



Орден отримала його дружина Олена, про що вона повідомила у



З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.



Костянтин Кіц, оператор ТРК "Аверс", який

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