Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО

Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста присвоїв орден «За мужність» III ступеня посмертно Костянтина Кіца.

Орден отримала його дружина Олена, про що вона повідомила у фейсбук.

З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Костянтин Кіц, оператор ТРК "Аверс", який загинув 17 травня, захищаючи Україну від загарбників нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, посмертно.
Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО
Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО
Оператора з Волині Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність». ФОТО

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Теги: Кіц, оператор, Волинь, Аверс, орден
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