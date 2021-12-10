На Волині завершилась посівна. ВІДЕО

На Волині завершилась посівна. ВІДЕО
В області загальна площа посівів становить понад 600 тисяч гектарів. Це дає підстави розраховувати, що волиняни та сусідні області будуть з хлібом.

Про це розповів Суспільному начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.

Цьогоріч в області під урожай озимими культурами засіяли 175 тисяч гектарів, ярими – близько 150 тисяч гектарів, технічними — 130 тисяч гектарів, картоплею та овочами – 90 тисяч гектарів.

Запаси насіння і палива, які накопичили аграрії у довоєнний період, дали можливість засіяти усі волинські землі, — каже Олександр Книш.
На Волині завершилась посівна. ВІДЕО

Зі слів керівника сільгосппідприємства Валентина Бебеса, цьогорічна посівна була важкою. Додає: це пов’язано із погодними умовами та воєнним станом в країні.

"Стали нові виклики, які пов’язано із пальним. Засоби захисту рослин ми купували наперед. З вересня виникли проблеми із цим, адже була порушена логістика. Попри це Україна має бути з хлібом", — каже керівник господарства.

Цього року у підприємстві засіяли майже десять тисяч гектарів землі різними культурами. Основні культури – соя, кукурудза і соняшник, є невеликі площі вівса, — каже агрономка підприємства Олена Гасюк.

З її слів, в господарстві посіяли дві тисячі гектарів соняшника, кукурудзи півтори тисячі, 800 гектарів сої, вівса 400 гектарів, озимої пшениці дві тисячі гектарів, озимого ріпаку 1 200 гектарів та озимого ячменю – 800 гектарів.
На Волині завершилась посівна. ВІДЕО

Нині на поля вносять добрива та досівають гречку.


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Теги: посівна, Волинь
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