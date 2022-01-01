У ВНУ китайці успішно склали іспит з української мови
Сьогодні, 04:47
У межах угоди про співпрацю між ВНУ імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершили спеціальні сертифікатні курси із вивчення української мови.
Про це інформують у пресслужбі університету.
На базі підготовчого відділення університету за участі відділу міжнародних зв’язків відбулося валідування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті слухачами сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе та власну країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).
Усі семеро слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.
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Про це інформують у пресслужбі університету.
На базі підготовчого відділення університету за участі відділу міжнародних зв’язків відбулося валідування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті слухачами сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе та власну країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).
Усі семеро слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.
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