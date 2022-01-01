У ВНУ китайці успішно склали іспит з української мови





Про це інформують у



На базі підготовчого відділення університету за участі відділу міжнародних зв’язків відбулося валідування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті слухачами сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе та власну країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).



Усі семеро слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах угоди про співпрацю між ВНУ імені Лесі Українки та ТОВ «Міжнародна освітня компанія БайІн Шаньдун, Китай» завершили спеціальні сертифікатні курси із вивчення української мови.Про це інформують у пресслужбі університету.На базі підготовчого відділення університету за участі відділу міжнародних зв’язків відбулося валідування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті слухачами сертифікатних курсів. На розгляд атестаційної комісії були представлені такі матеріали: виконання практичного завдання з граматики, розповідь про себе та власну країну, читання тексту і відповідь на запитання (усно).Усі семеро слухачі курсів виявили високий рівень володіння українською мовою, що відповідає компетентностям програми сертифікатних курсів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію