Брав участь в окупації в Бучі: ще одному військовому РФ повідомили про підозру
Сьогодні, 02:00
Заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення - військової частини № 6720 військ національної гвардії Російської Федерації у підбурюванні до вчинення державної зради і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. На виконання поставлених вищим військовим керівництвом РФ завдань, він разом з іншими невстановленими російськими військовими приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці.
"За наказом підозрюваного, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб, погрожуючи зброєю підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі й Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. Оперативний супровід – відділ кримінальної поліції ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
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Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. На виконання поставлених вищим військовим керівництвом РФ завдань, він разом з іншими невстановленими російськими військовими приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці.
"За наказом підозрюваного, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб, погрожуючи зброєю підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі й Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області. Оперативний супровід – відділ кримінальної поліції ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
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