Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 01:00
Володимир Зеленський стверджує, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.
Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує 24 канал.
Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі.
Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.
Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.
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Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує 24 канал.
Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі.
Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.
Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.
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