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Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі

Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі
Володимир Зеленський стверджує, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.

Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує 24 канал.

Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі.

Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.

Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.


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Теги: Білорусь, Зеленський
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