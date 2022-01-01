Зеленський оцінив ризики вторгнення з Білорусі

Володимир Зеленський стверджує, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.



Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує



Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі.



Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.



Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! стверджує, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує 24 канал. Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі.Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.

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