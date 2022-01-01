Про успіхи ЗСУ та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 6 червня

Аби й надалі підтримувати бойовий дух,щовечора готує підбірку лише позитивних новин. А ще ми дбаємо про ваше чтиво перед сном.У кожній бригаді є люди, які не споживають м'яса та риби, однак наші волонтери і таку їжу залюбки готують. Тож щодня для українських захисників лучани печуть більш як 400 солодких вегетаріанських кексів!Традиційна та вже улюблена статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 31250 (+100) осіб,- танків ‒ 1386 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,- артилерійських систем – 690 (+4) од,- РСЗВ - 207 (+0) од,- засобів ППО - 96 (+1) од,- літаків – 211 (+1) од,- гелікоптерів – 176 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3) од,- крилатих ракет - 125 (+3),- кораблів/катерів - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,- спеціальної техніки - 53 (+0).Любешівський селищний головасклав військову присягу, аби зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Ми переконані, що станеться це незабаром!Цю націю точно не здолати! Шестикласники самостійно зібрали для солдатів посилку з футболками, шкарпетками, кавою, засобами від комарів, консервами та малюнками. А ще хлопці подякували волонтерам та захисникам і закликали усіх українців допомагати.Працівниці Торчинського ліцею щодня збираються, щоб приготувати їжу для українських військових. Двічі на тиждень приготоване розвозять місцеві волонтери до військових частин, звідки надходять запити. Зокрема тут виготовляють тушковане м’ясо, капусту з ребрами, печену шинку, ліниві вареники, енергетичні батончики та печиво.Радіємо кожній перемозі! Військово-Морські сили ЗСУ відкинули угруповання російських кораблів від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали рашистського снайпера із Житомирщини. Нині він у полоні. Добра новина, правда ж?Два художники родом із Донеччинита, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували у Луцьку виставку "Пошук слів". Насолодитися картинами нині можна у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.