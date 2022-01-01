Про успіхи ЗСУ та втрати ворога: добрі новини від ВолиньPost за 6 червня
06 червень, 23:39
У жилах українців кипить жага до перемоги і вільного майбутнього, тож опускати руки - не про нас.
Аби й надалі підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку лише позитивних новин. А ще ми дбаємо про ваше чтиво перед сном.
Понеділок, 6 червня
Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО
У кожній бригаді є люди, які не споживають м'яса та риби, однак наші волонтери і таку їжу залюбки готують. Тож щодня для українських захисників лучани печуть більш як 400 солодких вегетаріанських кексів!
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Традиційна та вже улюблена статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31250 (+100) осіб,
- танків ‒ 1386 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3) од,
- крилатих ракет - 125 (+3),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Любешівський селищний голова Олег Кух склав військову присягу, аби зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Ми переконані, що станеться це незабаром!
Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів
Цю націю точно не здолати! Шестикласники самостійно зібрали для солдатів посилку з футболками, шкарпетками, кавою, засобами від комарів, консервами та малюнками. А ще хлопці подякували волонтерам та захисникам і закликали усіх українців допомагати.
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
Працівниці Торчинського ліцею щодня збираються, щоб приготувати їжу для українських військових. Двічі на тиждень приготоване розвозять місцеві волонтери до військових частин, звідки надходять запити. Зокрема тут виготовляють тушковане м’ясо, капусту з ребрами, печену шинку, ліниві вареники, енергетичні батончики та печиво.
ВМС України відкинули окупантів від українських берегів на понад 100 кілометрів
Радіємо кожній перемозі! Військово-Морські сили ЗСУ відкинули угруповання російських кораблів від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.
ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали рашистського снайпера із Житомирщини. Нині він у полоні. Добра новина, правда ж?
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
Два художники родом із Донеччини Роман Мінін та Данік Манжос, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували у Луцьку виставку "Пошук слів". Насолодитися картинами нині можна у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
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Аби й надалі підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку лише позитивних новин. А ще ми дбаємо про ваше чтиво перед сном.
Понеділок, 6 червня
Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО
У кожній бригаді є люди, які не споживають м'яса та риби, однак наші волонтери і таку їжу залюбки готують. Тож щодня для українських захисників лучани печуть більш як 400 солодких вегетаріанських кексів!
ЗСУ ліквідували вже 31 250 російських загарбників
Традиційна та вже улюблена статистика. Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31250 (+100) осіб,
- танків ‒ 1386 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3) од,
- крилатих ракет - 125 (+3),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Селищний голова з Волині служитиме у зенітно-ракетному полку
Любешівський селищний голова Олег Кух склав військову присягу, аби зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Ми переконані, що станеться це незабаром!
Школярі з Луцька самостійно зібрали посилку для солдатів
Цю націю точно не здолати! Шестикласники самостійно зібрали для солдатів посилку з футболками, шкарпетками, кавою, засобами від комарів, консервами та малюнками. А ще хлопці подякували волонтерам та захисникам і закликали усіх українців допомагати.
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
Працівниці Торчинського ліцею щодня збираються, щоб приготувати їжу для українських військових. Двічі на тиждень приготоване розвозять місцеві волонтери до військових частин, звідки надходять запити. Зокрема тут виготовляють тушковане м’ясо, капусту з ребрами, печену шинку, ліниві вареники, енергетичні батончики та печиво.
ВМС України відкинули окупантів від українських берегів на понад 100 кілометрів
Радіємо кожній перемозі! Військово-Морські сили ЗСУ відкинули угруповання російських кораблів від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.
ЗСУ взяли в полон російського снайпера, який родом з Житомирщини. ФОТО
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали рашистського снайпера із Житомирщини. Нині він у полоні. Добра новина, правда ж?
У Луцьку презентували виставку робіт художників-переселенців. ВІДЕО.ФОТО
Два художники родом із Донеччини Роман Мінін та Данік Манжос, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували у Луцьку виставку "Пошук слів". Насолодитися картинами нині можна у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected]om або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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