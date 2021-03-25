У Луцьку вилучили підроблену горілку на 1,1 мільйона гривень
Сьогодні, 23:05
Волинські податківці викрили факт зберігання масштабної партії горілки з підробленими акцизними марками.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
В ході фактичної перевірки 27 травня зафіксували зберігання в м. Луцьку 16,7 тисячі пляшок горілки «Пшенична» ємністю 0,5 л., які були позначені підробленими марками акцизного податку.
Очевидно, що в такий спосіб його власник вирішив «зекономити» на податкових платежах і зважився на порушення закону.
Після опрацювання інформації Головного управління ДПС у Волинській області слідчі управління ГУ НП у Волинській області вилучили цю підакцизну продукцію вартістю понад 1,1 мільйона гривень.
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Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
В ході фактичної перевірки 27 травня зафіксували зберігання в м. Луцьку 16,7 тисячі пляшок горілки «Пшенична» ємністю 0,5 л., які були позначені підробленими марками акцизного податку.
Очевидно, що в такий спосіб його власник вирішив «зекономити» на податкових платежах і зважився на порушення закону.
Після опрацювання інформації Головного управління ДПС у Волинській області слідчі управління ГУ НП у Волинській області вилучили цю підакцизну продукцію вартістю понад 1,1 мільйона гривень.
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