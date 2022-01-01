Шацька громада втратила на війні свого захисника
Сьогодні, 22:11
Шацька громада на війні втратила свого захисника, військовослужбовця військової частини А 1008, рядового Чака Олександра Івановича, 1967 року народження, уродженця села Положеве.
Про це повідомив Сергій Карпук, Шацький селищний голова.
Олександр Чак загинув 4 червня 2022 року біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання.
Україна втратила ще одного свого сина, мужнього захисника і патріота.
Про день прибуття Героя в рідне село повідомлять додатково.
6,7 та 8 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Вічна пам'ять захиснику України.
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Про це повідомив Сергій Карпук, Шацький селищний голова.
Олександр Чак загинув 4 червня 2022 року біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківської області під час виконання бойового завдання.
Україна втратила ще одного свого сина, мужнього захисника і патріота.
Про день прибуття Героя в рідне село повідомлять додатково.
6,7 та 8 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Вічна пам'ять захиснику України.
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