Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 7 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 21-26⁰ тепла.
До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта і Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби". 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів - буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 21-26⁰ тепла.
До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта і Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби". 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів - буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.
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