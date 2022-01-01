Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області

У вівторок, 7 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 21-26⁰ тепла.До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта і Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби". 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів - буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.