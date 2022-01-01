Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області
У вівторок, 7 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 21-26⁰ тепла.

До самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.

Народний прогноз погоди: 7 червня відзначається день пам'яті священномученика Ферапонта і Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорили: "З Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби". 7 червня часто гримить грім. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів - буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Великобританія підтвердила, що подарує Україні РСЗВ з дальністю влучання до 80 км
Сьогодні, 19:25
На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ
Сьогодні, 19:14
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
Погода на завтра, 6 червня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 6 червня, у Луцьку та Волинській області
05 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
03 червень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 30 травня Погода у Луцьку на завтра, 30 травня
29 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
26 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 7 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Великобританія підтвердила, що подарує Україні РСЗВ з дальністю влучання до 80 км
Сьогодні, 19:25
 0
На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ
Сьогодні, 19:14
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
 0
На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8