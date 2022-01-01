На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ





Про це



Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.



Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу.Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію