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На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ

На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ
Біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.

Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.


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Теги: Росія, Україна, війна
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