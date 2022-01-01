На Харківщині росіяни будують понтонну переправу, – ЗМІ
Сьогодні, 19:14
Біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу.
Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).
Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.
Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.
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Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).
Будівництво зафіксував супутник Planet Labs. Згідно з його даними, окупанти розпочали роботи 3 червня.
Окупанти зводять понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл на південь від селища. На супутниковому знімку видно, що будівництво ще не закінчено, роботи тривають з обох берегів річки. Також росіяни почали прокладати тут дорогу. А біля дерев стоїть військова техніка.
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