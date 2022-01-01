На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ
Сьогодні, 18:11
На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР».
Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».
А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».
Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.
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Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР».
Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».
А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».
Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.
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