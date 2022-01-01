На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ





Про це свідчить перехоплена



Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.



«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».



А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».



Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР».Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію