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На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ

На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволено розстрілювати цивільних, – СБУ
На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої «ДНР».

Вони забезпечують патрулювання для рашистів на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

«Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», – розповідає вояка з позивним «сєдой».

А його співбесідник уточнює: «…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».

Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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