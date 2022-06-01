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Аналітики поки не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – Зеленський

Аналітики поки не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Про це сказав Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє Українська правда.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.

28 травня у Міноборони заявили, що наразі не вбачають ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

5 червня після обстрілів Києва у Міноборони зазначили, що столиця залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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