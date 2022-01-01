Російські війська зачиняють Маріуполь через загрозу холери, – Андрющенко





Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону, інформує



Він підтвердив, що загарбники перекривають виїзд із міста. Крім того, за даними Андрющенка, Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.



«Нам почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок цієї епідемії, і слово «холера» дійсно звучить не тільки у ВООЗ, а й всередині міста, з боку окупаційної влади і їх кураторів. Тому місто зачиняється, і це дуже для нас сумно, тому що з усіх можливих сценаріїв, на нашу думку, боротьби з епідемією Росія обрала найцинічніший. Просто зачинити людей у місті, залишити все як є, хто виживе, той виживе», – прокоментував він.



Радник мера вказав на те, що гуманітарна ситуація в місті погіршується: жителі отримують питну воду «в кращому випадку» раз на два дні, а на безкоштовну гуманітарну допомогу з 1 липня зможуть сподіватися тільки пенсіонери та люди з інвалідністю.



При цьому поховання загиблих, за його словами, також стає дедалі складнішим:



«Важко передати реалії Маріуполя щодо тіл загиблих. Місто перетворилося на таке, що скрізь трупи, тіла загиблих, які складуються, тому що окупанти не можуть впоратися з такою шаленою кількістю. Навіть ховати їх у братських могилах не вистачає потужності».



Андрющенко додав, що в місті працює шість фільтраційних пунктів. Райони розмежовані блокпостами, пересуватися містом можна лише з довідкою про проходження фільтрації та дозволом.



«Якщо нема (дозволу й довідки – ред.), людина затримується в комендатуру, фактично на підвал, або може бути арештована і потрапити в тюрму, або ж може бути застосована вогнепальна зброя навіть на вулиці. Тому так, репресії шаленого рівня безпосередньо в Маріуполі. І мобільні патрулі, які ходять по домівках, і блокпости, і цей режим набирає сили», – сказав радник мера.



11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я згодом застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому Маріуполі.Про це заявив радник мера містав ефірі національного телемарафону, інформує Радіо Свобода Він підтвердив, що загарбники перекривають виїзд із міста. Крім того, за даними Андрющенка, Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.«Нам почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти внаслідок цієї епідемії, і слово «холера» дійсно звучить не тільки у ВООЗ, а й всередині міста, з боку окупаційної влади і їх кураторів. Тому місто зачиняється, і це дуже для нас сумно, тому що з усіх можливих сценаріїв, на нашу думку, боротьби з епідемією Росія обрала найцинічніший. Просто зачинити людей у місті, залишити все як є, хто виживе, той виживе», – прокоментував він.Радник мера вказав на те, що гуманітарна ситуація в місті погіршується: жителі отримують питну воду «в кращому випадку» раз на два дні, а на безкоштовну гуманітарну допомогу з 1 липня зможуть сподіватися тільки пенсіонери та люди з інвалідністю.При цьому поховання загиблих, за його словами, також стає дедалі складнішим:«Важко передати реалії Маріуполя щодо тіл загиблих. Місто перетворилося на таке, що скрізь трупи, тіла загиблих, які складуються, тому що окупанти не можуть впоратися з такою шаленою кількістю. Навіть ховати їх у братських могилах не вистачає потужності».Андрющенко додав, що в місті працює шість фільтраційних пунктів. Райони розмежовані блокпостами, пересуватися містом можна лише з довідкою про проходження фільтрації та дозволом.«Якщо нема (дозволу й довідки – ред.), людина затримується в комендатуру, фактично на підвал, або може бути арештована і потрапити в тюрму, або ж може бути застосована вогнепальна зброя навіть на вулиці. Тому так, репресії шаленого рівня безпосередньо в Маріуполі. І мобільні патрулі, які ходять по домівках, і блокпости, і цей режим набирає сили», – сказав радник мера.11 травня очільник містазаявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я згодом застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію