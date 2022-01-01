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Зеленський розповів, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають у полоні

Зеленський розповів, скільки бійців з «Азовсталі» перебувають у полоні
У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їх визволенням займається ГУР Міноборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

Нагадаємо, 16 травня розпочалася евакуація українських військових із "Азовсталі".

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Теги: Росія, Україна, війна
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